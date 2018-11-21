«Экология всё хуже и хуже»: Для столицы Киргизии закупят автобусы на газе

Бишкек, , 16:58 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии объявила международный тендер на приобретение около 60 автобусов, работающих на сжиженном газе. Об этом сообщил начальник отдела транспорта Бишкекского муниципалитета Кубанычбек Жунусов, пишет «Kaktus.media».

По словам чиновника, на приобретение более экологичного, по сравнению с работающим на дизельном топливе или бензине, общественного автотранспорта выделено 82 млн 577 тысяч сомов (77,9 млн рублей).

В свою очередь начальник управления городского транспорта Хасан Алимбеков отметил, что поставка таких автобусов должна будет позитивно сказаться на ситуации в киргизской столице, задыхающейся от загрязненного воздуха и страдающую от многочисленных автомобильных пробок.

Напомним, что за последние годы состояние экологии в столице Киргизии значительно ухудшилось. Так, содержание диоксида азота в городском воздухе превышает установленную норму в 1,25 раза и более, оксида азота — в 1,2 раза, формальдегида — в 4,7 раза, мелкодисперсных частиц — в 3 — 4,3 раза.

Отметим, что ранее на предоставленные Европейским банком реконструкции и развития кредитные и грантовые деньги в сумме €7 млн (свыше 526,2 млн рублей по текущему курсу) для Бишкека были приобретены 52 новых троллейбуса российского и белорусского производства.