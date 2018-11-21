Работникам сгоревшего «Электроцинка» дадут работу в компании из Тольятти

Владикавказ, , 16:56 — REGNUM Сотрудникам владикавказского завода «Электроцинк» предложили работу. Около 1500 человек помогут трудоустроить на заводе светотехники, который намерена открыть компания из Тольятти. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов в ходе заседения республиканской межведомственной комиссии, пишет Gradus Pro.

По словам министра, в ближайшее время завод светотехники планирует открыть на территории научно-производственного объединения «Бином» во Владикавказе производственный цех «Заря Осетии», в котором будут производить светильники.

За счет компании из Тольятти бывшие сотрудники «Электроцинка» смогут получить новую специальность. По словам представителя инвестора Константина Лазарева, производство начнут создавать уже в конце 2018 — начале 2019 года. На территории цеха уже ведется ремонт, к январю планируется завезти часть оборудования. В течение трех лет инвестиции в проект составят до 500 млн рублей.

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Напомним, крупный пожар на металлургическом заводе «Электроцинк» в Северной Осетии произошел в ночь на 21 октября. Во время пожара огнем был уничтожен полностью один из основных его цехов, без которого работа всего завода невозможна. В силу этого производство закрыто на срок от полугода до восьми месяцев.

На время остановки предприятия на нем введен режим временного простоя. Без работы остались около 1800 сотрудников завода.

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