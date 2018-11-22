Дорогостоящие фантазии чиновников или «стратегическое планирование»?

Москва, , 07:30 — REGNUM Какой серьезной опасностью для России стало бездумное подражание властей на местах столичной моде бросать все силы на выдумывание стратегических утопий, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

На фоне бедственного положения многих регионов РФ, особенно удаленных от европейской части, где люди вынуждены буквально собираться копейки на обеспечение муниципальных нужд, чиновники предаются крупномасштабным дорогостоящим фантазиям, называя их стратегическим планированием. Над безграмотностью и бесполезностью такого рода мероприятий можно было бы посмеяться, если бы они не были столь вопиюще затратны и по финансам, и по самому главному ресурсу — времени.

Выстраивание в отчетах видимости работы приводит к такого рода перлам, которые удалось создать, например, чиновникам городского округа Кинель Самарской области. Пять лет они разрабатывали стратегию на шесть лет развития (!), в результате получилось описание, содержащее семь сценариев — от «инерционного» до «пессимистически-форсированного». Этот и другие примеры показывают, что прогнозирование по принципу «пол-палец-потолок» без отчета о выполнении и постоянное смещение сроков, отсутствие в открытом доступе полной информации о национальных проектах совершенно недопустимо. Когда на местах каждая структурная единица дует в свою дуду, общая картина получается совершенно не поддающейся улучшению. Требуется единая информационно-аналитическая система проектного управления.

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