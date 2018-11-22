Белорусские проблемы с оплатой российского газа — намеренные и рукотворные?

Минск, , 05:40 — REGNUM Белорусская «дочка» Газпрома вернулась в список неплательщиков, как следует из ежеквартального отчета газового холдинга, где указываются нарушители контрактных обязательств по оплате из ближнего зарубежья за период 2017 года — III квартала 2018 года. На каком фоне поступила эта новость, говорящая о нарушении достигнутых на высшем уровне договоренностей, пишет автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

В 2016 году ситуация с неплатежами Белоруссии, пытавшейся по примеру Киева таким образом сбить цену, была особенно горяча, а недоплата за потреблённый у «Газпром трансгаз Беларусь» газ привела в итоге к тому, что Россия пошла на уступки в объёмах и цене поставляемой в Белоруссию нефти. Курировал процесс вице-премьер Владимир Семашко, ныне посол Белоруссии в России, который продолжает вести переговоры с Москвой по ценам на нефть и газ. Скидок же Минск требует непрерывно, и велика вероятность, что нынешняя проблема рукотворна, при том, что сейчас Минск пытается добиться «компенсации» за проведение Россией налогового манёвра в нефтяной отрасли.

Не платить за газ — действие, которым России посылается намек на 2016 год во время, когда Минск ждет по линии правительства РФ кредита в размере 1 млрд долларов, и еще 600 млн по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. И есть в России эксперты, считающие, что эти средства принесли бы более заметную пользу российской экономике.

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