В Чувашии увеличивают цены за эвакуацию машин и спецстоянку

Чебоксары, , 16:16 — REGNUM В Чувашии увеличивают базовый тариф за эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств. Стоимость вырастет с 2017 года в среднем на 4,6%. Соответствующее решение принято региональной государственной службой по тарифам и конкурентной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Приказом определен базовый уровень тарифов на 2019 год на перемещение и хранение задержанных машин. В ведомстве отмечают, что изменение тарифов ограничивается индексом потребительских цен в базовом варианте прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года (3,4−4,3%).

Согласно представленным данным, базовый тариф на эвакуацию задержанных транспортных средств категорий «B», «D» утверждён в размере 1569 рублей, за хранение — 73,38 рублей за час на одно задержанное транспортное средство (без дополнительного предъявления НДС). Напомним, в марте 2017 года базовые тарифы были установлены в размере соответственно 1500 и 70,15 рублей. С учётом предлагаемых тарифов рост цен составит 4,6%.

Напомним, на основании данных тарифов минтранс Чувашии проведёт торги на право заключения договоров по эвакуации и хранении машин на штрафстоянке. Аукцион будет проводиться на понижение цены.

В госслужбе напоминают, что машины отправляются на спецстоянку в случае управления транспортным средством водителем в состоянии опьянения, при отсутствии прав, парковки в запрещённых местах, при отказе водителя о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и при других нарушениях ПДД.