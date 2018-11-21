Рубль не подвержен ни внутренним, ни внешним шокам — эксперт

Москва, , 15:53 — REGNUM Курс национальной российской валюты пока не подвержен ни внутренним, ни внешним шокам. Не ожидается изменения сложившейся расстановки сил на внутреннем валютном рынке как минимум до завершения саммита стран формата «большой двадцатки» или, как его принято называть, стран — G-20, а до него ещё целая неделя, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

«Даже несмотря на существенное снижения цен на товарно-сырьевом рынке, произошедшее за октябрь и ноябрь 2018 года, российская валюта проявляет чудеса устойчивости. Рубль лишь немного уступил позиции по отношению к американскому доллару США и европейской валюте в начале ноября», — отметил эксперт.

Конец текущего ноября представляется достаточно спокойным, и всё внимание участников валютного рынка будет приковано к предстоящему саммиту стран G-20 и внешней финансовой конъюнктуре. Турбулентность, приходящая с мирового финансового и валютного рынка, пока купируется в курсе российского рубля на уровнях, сложившихся 19 ноября. Заканчивать текущую неделю пара рубль/доллар, скорее всего, будет на уровнях в 65—66,50 руб.

«В отношении курса единой европейской валюты наблюдается усиление курса к доллару, который происходит на новостях о Brexit. Это в свою очередь давит на курс российского рубля, поэтому укрепление российского рубля к европейской валюте, возможно, будет менее успешным — в диапазоне 68—70 рублей на фоне возможного прорыва на переговорах между США и РФ о дальнейшей судьбе мировой безопасности и стабильности», — пояснил Блинов.

Читайте также: Рубль «подбадривают» комментарии Банка России