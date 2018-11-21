На дно Балтики уложены 250 км газопровода «Северный поток — 2»

Москва, , 15:52 — REGNUM Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG завершила укладку 250 километров газопровода. Об этом сообщил представитель компании Йенс Мюллер.

«Около 250 километров построено на данный момент», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, вышеупомянутый газопровод «Северный поток — 2» рассчитан на перекачку с территории России в Германию 55 млрд кубометров газа ежегодно. В настоящее время оператору строительства осталось получить разрешение правительства Дании на прокладку труб в территориальных водах этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский газовый холдинг Газпром более чем на 22 млрд рублей сократил инвестиции в строительство газопровода «Северный поток — 2».

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