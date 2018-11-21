Агентство «Moody’s Investors Service» проведет переоценку рейтинга Киргизии

Бишкек, , 15:44 — REGNUM В Киргизию прибыли аналитики агентства «Moody's Investors Service» для проведения ежегодной оценки рейтинга страны. В ходе визита они провели переговоры с заместителем министра экономики Эльдаром Абакировым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Киргизстанский чиновник рассказал иностранным делегатам о том, что весной 2018 года в республике был утвержден новый состав правительства и новая программа «Единство. Доверие. Созидание», в которой приоритетными направлениями обозначены региональное развитие, сельское хозяйство, реформа энергетической системы, социальное развитие и внедрение цифровых технологий в работе госорганов.

Также замминистра представил им информацию по основным макроэкономическим показателям, структурным реформам в вопросах приватизации, управления государственной собственностью и реформам по улучшению инвестиционного климата.

Подводя итог встречи, Абакиров отметил, что экономика Киргизии продолжает демонстрировать положительную динамику роста, который продиктован отчасти эффектом низкой базы соответствующего периода прошлого года.

Напомним, что в период с 2015 по 2017 годы эксперты агентства «Moody's Investors Service», проанализировав кредитоспособность Киргизии по параметрам политической, экономической, институциональной и фискальной устойчивости, присваивали республике рейтинг «В2» с прогнозом «Стабильный».