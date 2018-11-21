Развитию туризма в Кабардино-Балкарии мешают проблемы в сфере услуг

Нальчик, , 15:41 — REGNUM Власти Кабардино-Балкарии озаботились ситуацией на курортах республики. Недостатки сервиса в сфере туризма мешают создавать условия для привлечения большего числа туристов. Так, зачастую туристы, побывавшие на курортах КБР, оставляют негативные отзывы о работе сферы услуг.

В частности, нарекания у гостей региона вызывает организация торговли на курортах, работа сферы питания, транспорта и другие проблемы, которые омрачают их отдых. Об этих проблемах шла речь на заседании комитета парламента республики по спорту и туризму, комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению и комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Депутаты решали вопрос, как повысить качество сервиса в сфере туризма, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

Среди проблем, требующих решения, заместитель министра курортов и туризма КБР Ахмат Сумаев назвал несанкционированную торговлю в Приэльбрусье, на Чегемских водопадах и на Голубых озерах, отсутствие санитарных пунктов по маршрутам следования туристов, плохую транспортную доступность Баксанского ущелья и Чегемских водопадов. Он также отметил проблему нехватки автостоянок, особенно в Приэльбрусье и плохое качество пищи и низкую культуру обслуживания туристов в сфере общепита.

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Все эти проблемы необходимо решать на законодательном уровне, отметили участники заседания в парламенте республики. При этом надо учесть положительный опыт соседних регионов в сфере туризма.

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