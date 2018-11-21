ОЭСР понизила прогноз по росту экономики России

Париж, , 15:29 — REGNUM Эксперты организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизили на 0,2 процентных пункта прогноз роста экономики России в 2018 году. На сегодняшний день ОЭСР прогнозирует рост экономики РФ в 1,6%, сообщает Reuters.

В докладе организации, представленном в среду в Париже, говорится, что прогноз роста российской экономики на 2019—2020 годы не изменился и составляет 1,5% в 2019 и 1,8% в 2020 году. По мнению экспертов ОЭСР, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7%, в 2019 году темпы роста несколько замедлятся — до 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в случае сохранения среднегодовой цены на нефть на уровне $70 за баррель профицит федерального бюджета России в 2018 году составит около 3% валового внутреннего продукта (ВВП).

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