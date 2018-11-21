В НПО «Энергомаш» изучат опыт автоматизации стендов на пермском «Протон-ПМ»

Москва, , 14:57 — REGNUM Специалисты предприятий НПО «Энергомаш» посетят пермский «Протон-ПМ» с целью изучения опыта по автоматизации испытательных стендов, сообщает 21 ноября пресс-служба объединения.

Такое решение было принято на заседании Координационного совета по качеству НПО «Энергомаш», посвящённом рассмотрению лучших практик предприятий ракетного двигателестроения в области управления качеством. Предполагается, что по итогам работы опыт отдельных предприятий будет распространён на все организации объединения.

В числе других принятых на заседании решений — разработка дополнительных мероприятий по созданию системы менеджмента качества объединенного предприятия на базе Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода, организация лицензирования видов деятельности единой производственной площадки и подготовка плана работы Координационного совета по качеству ИСРД на 2019 год.

В пресс-службе объединения напомнили, что координационный совет по качеству предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения был создан в целях координации работ при рассмотрении проблемных вопросов, разработки решений по внедрению и совершенствованию системы менеджмента качества, а также повышения качества и надежности выпускаемой продукции. Заседания совета проводятся каждые полгода.

АО «НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Компания является лидером в области разработки мощных жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.

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