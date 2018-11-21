ВВП Италии по итогам года вырастет на 1,1% — статистики

Рим, , 14:52 — REGNUM По итогам 2018 года ВВП Италии вырастет на 1,1%, а не на 1,4%, как предполагалось ранее — такой прогноз эксперты национальной службы статистики Италии Istat опубликовали в среду, 21 ноября.

По итогам 2017 года рост ВВП составил 1,6%, напоминают эксперты. На 2019 год прогнозируется «незначительное ускорение» до 1,3%.

Также статистики сообщают, что по их прогнозу уровень безработицы, который в 2017 году составлял 11,2%, в 2018 году снизится до 10,2%, а в 2019 году — до 10,2%. Уровень занятости в 2018 и 2019 годах должен расти на 0,9% в год.