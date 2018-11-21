Минстрой РФ направил в регионы рекомендации по проекту «Умный город»

Москва, , 14:48 — REGNUM В России региональные программы «Умный город» будут разработаны по федеральной методике. В субъекты РФ направлены методические рекомендации по реализации проекта «Умный город». Эти методики лягут в основу региональных программ, заявил замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис на форуме «Smart City 2018: цифровая трансформация», сообщили в министерстве.

По словам Чибиса, «проект «Умный город» — новый не только для России, но и для всего мира, поэтому регионам оказывается вся необходимую методическая и организационная поддержка».

Минстрой РФ создал рабочую группу по проекту «Умный город»

Методические рекомендации разработаны с соответствии с федеральной программой «Цифровая экономика». В них объясняется, как структурировать региональные проекты по цифровизации городской инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках проекта «Умный город» создан банк решений. В банк решений вошли порядка 100 проектов, которые работают в 202 городах по различным направлениям: безопасность, транспорт, экология, ЖКХ и т. д.

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