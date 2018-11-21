Среда, 21 Ноября 2018 года
15:19:50 МСК

Налоговая нагрузка на предприятия Италии выросла до 53%

Экономика

Эксперты поместили Италию на 118 позицию в рейтинге «доступности выполнения налоговых обязательств»

Налоговая нагрузка на предприятия Италии выросла до 53%
PIVISO
Под давлением

Рим, 21 ноября 2018, 14:45 — REGNUM  Налоговая нагрузка на предприятия Италии по итогам 2017 года составила 53%, увеличившись на 5% в сравнении с данными предшествующего года, сообщает Italia Oggi в среду, 21 ноября, со ссылкой на итоги исследования Всемирного банка.

Эксперты Всемирного банка поместили Италию на 118 (из 190) позицию в рейтинге «доступности выполнения налоговых обязательств».

В среднем в Евросоюзе уровень налоговой нагрузки на предприятия в 2017 году был ниже, чем в Италии (39,3%), ниже он был и в среднем во всех проанализированных странах (40,4%). Больше, чем в Италии, из всех стран ЕС нагрузка на предприятия была зафиксирована только во Франции (60,4%) и Бельгии (57,7%).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить