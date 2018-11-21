Ростовские власти открестились от «транспортной реформы»

Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM Представители администрации Ростова-на-Дону открестились от «транспортной революции», которую проводят с начала ноября в городе-миллионнике. Это следует из информации, которую опубликовал на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Ростовской области Борис Вальтер («Справедливая Россия»).

«Никакой «транспортной реформы» не было. Предыдущий конкурс на право осуществлять пассажирские перевозки в Ростове-на-Дону проводился в 2014 году, и сейчас просто подошел срок нового конкурса, который и был проведен по всем правилам», — привёл парламентарий слова заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Лебедев, приглашённый на Совет регионального парламента, пообещал наладить график движения и обеспечить выпуск на линию максимальное количество общественного транспорта до 1 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовская прокуратура и УФАС взялись за транспортную реформу, которую чиновники областного центра проводят в самое неблагоприятное для этого время года. Причиной послужили многочисленные жалобы пассажиров.

По результатам прокурорской проверки в адрес ростовского сити-менеджера Виталия Кушнарёва (ранее возглавлявшего министерство транспорта Ростовской области) внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

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Наладить пассажирские перевозки ростовские чиновники обещают до 1 декабря