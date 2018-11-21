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Верковный суд Украины отклонил жалобу Газпрома на решение АМКУ

Экономика

В феврале 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на $3,26 млрд «за нарушения законодательства о защите конкуренции». Затем комитет насчитал 100% пени на этот штраф

Верковный суд Украины отклонил жалобу Газпрома на решение АМКУ
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Отказ

Киев, 21 ноября 2018, 14:42 — REGNUM  Кассационная жалоба российской компании Газпром на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с холдинга штрафа более чем в $6 млрд оставлено Верховным судом Украины без рассмотрения. Об этом сообщает 21 ноября «Укринформ».

Следует напомнить, что решение АМКУ было вынесено в связи с якобы имевшим место злоупотреблением российской компании своим монопольным положением на рынке транзита газа Украины

Напомним также, в феврале 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на $3,26 млрд «за нарушения законодательства о защите конкуренции». Затем комитет насчитал 100% пени на этот штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что украинские власти придумали план по взысканию с российского публичного акционерного общества (ПАО) «Газпром» средств, которые компания якобы должна выплатить в пользу Киева по решению коммерческой структуры «Стокгольмский арбитраж» и украинских судов.

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