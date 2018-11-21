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Власти Крыма обещают социально направленный бюджет

Экономика

В парламенте республики рассказали о новом проекте главного финансового документа

Власти Крыма обещают социально направленный бюджет
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 21 ноября 2018, 14:35 — REGNUM  Проект бюджета Республики Крым на 2019 год будет социально направленным и бездефицитным. Об этом 20 ноября во время парламентских слушаний заявил спикер Государственного совета РК Владимир Константинов.

«Бюджет на 2019 год сбалансированный, социально направленный. По сравнению с прошлым годом его увеличили. Однако работу по наращиванию доходной базы и оптимизации расходов необходимо продолжать», — подчеркнул спикер крымского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года власти Крыма приняли первый трёхлетний бюджет, объём доходов которого на 2018 год составил 172,2 млрд рублей, а общий объём расходов — 174,7 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму приняли трёхлетний бюджет

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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