Новгородский бюджет-2019 принят в первом чтении с техническим дефицитом

Великий Новгород, , 14:29 — REGNUM Бюджет Новгородской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов принят сегодня, 21 ноября, в первом чтении на внеочередном заседании Новгородской областной думы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проект документа представил депутатам заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов.

Он отметил, что доходы бюджета в 2019 году запланированы в объёме 27,6 млрд рублей, расходы — на сумму 27,9 млрд рублей.

Новгородские власти рассчитывают получить в бюджет 22,3 млрд рублей собственных доходов и почти 9 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета, из которых в проекте бюджета пока предусмотрены 5,3 млрд рублей.

«Существенно выросло финансирование по национальным проектам в соответствии с указом президента №204. Данные средства мы предусмотрим в бюджете области ко второму чтению», — пояснил Евгений Богданов.

Пока региональный бюджет свёрстан с техническим дефицитом в 339 млн рублей, который будет компенсирован дотацией из федерального бюджета уже в этом году.

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Против принятия бюджета региона выступили фракции ЛДПР, КПРФ, депутат Дмитрий Игнатов (не входящий ни в одну из фракций). Бюджет в первом чтении поддержали 15 депутатов, присутствовавших в зале, к голосам которых спикер регионального парламента Елена Писарева добавила семь голосов «за» от тех депутатов, которых на заседании не было, но которые оставили письменные заявление — практика заочного голосования предусмотрена в Новгородской областной думе с этого года.

Против проголосовали восемь депутатов, один воздержался.

Предполагается, что во втором, окончательном чтении бюджет Новгородской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов будет принят на очередном заседании Новгородской областной думы 28 ноября.

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