Третий за месяц: новый иск в адрес фонда медстрахования Дагестана

Махачкала, , 14:15 — REGNUM Очередное исковое заявление поступило в адрес Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. На сей раз с учреждения требует взыскать 10,6 млн рублей ФОМС Саратовской области. Рассмотрение дела запланировано на 14 декабря 2018 года, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе Арбитражного суда Дагестана.

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Напомним, ранее с исковыми заявлениями в отношении Фонда медстрахования Дагестана обращались российская страховая компания «МАКС-М» и ФОМС Астраханской области. Первая организация требовала более 600 млн рублей за оказанную медпомощь жителям регионе и за расходы на ведение дела, вторая заявила о взыскании пяти миллионов рублей.

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Однако позже, как сообщало ИА REGNUM, компания «МАКС-М» по неизвестным причинам отозвала свой иск, и производство по делу было прекращено.

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