На соцподдержку жителей Москвы в 2019 году направят свыше 1,3 трлн рублей

Москва, , 14:08 — REGNUM Свыше 90% бюджета Москвы на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов направится на реализацию 14 городских программ. 51,3% бюджета, или свыше 1,3 трлн рублей в год составят расходы социального характера. Об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), комментируя принятый городской бюджет на ближайшие три года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Напомню, что объём доходов бюджета запланирован на уровне 2 трлн 103 млрд рублей. Расходы планируются в объёме 2,602 трлн рублей. Планируемый дефицит — 12%.Такой объём дефицита является безопасным при любых, в том числе и даже неблагоприятных сценариях развития экономики», — подчеркнул Шапошников.

В 2019 году совместно с оплатой медицинской помощи из МГФОМС, финансирование социальных расходов составит более 1,5 трлн рублей. На социальную поддержку (доплаты к пенсиям, льготы на проезд и оплату ЖКУ, лекарственное обеспечение) в бюджете предусмотрено 414,4 млрд рублей. Также законом запланированы средства на реализацию дополнительных мер социальной поддержки москвичей вследствие реформы повышения пенсионного возраста.

На госпрограмму «Развитие образования» в 2019 году будет направлено 330 млрд рублей, а общие вложения за три года превысят 1 трлн рублей. На госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2019 году выделят 280 млрд рублей, а за три года субвенции составят около 850 млрд рублей.

Алексей Шапошников также уточнил, что поддержка адресной инвестиционной программы Москвы в 2019 году составит почти 530 млрд рублей. Около 70% средств планируется направить на строительство метро, дорог и других транспортных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы бюджета за отчётный период 2017 года составили 2 трлн 95 млрд рублей, а профицит бюджета — 1,8 млрд рублей. План по доходам был выполнен на 103%.

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