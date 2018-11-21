Делегация Калужской области участвует в мероприятиях «Транспортной недели»

Москва, , 14:00 — REGNUM В Москве сегодня, 21 ноября, делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым принимает участие в мероприятиях «Транспортной недели» — крупнейшего ежегодного делового события, которое посвящено наиболее актуальным вопросам развития в стране сферы транспорта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, глава региона поприсутствовал на деловом завтраке министра транспорта России. Обсуждалась тема модернизации в России транспортной инфраструктуры.

Руководитель федерального профильного ведомства Евгений Дитрих напомнил, что правительством РФ утверждён комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года с объёмом финансирования 6,3 трлн рублей. Девять проектов плана предусматривают развитие транспортных коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг» для перевозки грузов и активизации экономического взаимодействия регионов за счёт расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры. Дискуссия развернулась вокруг вопросов привлечения для решения данных задач средств инвесторов, крупных компаний, банков, а также использования механизмов государственно-частного партнерства.

В ходе дня калужский губернатор планирует принять участие в отраслевой конференции на тему «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и во встрече министра транспорта РФ с главами субъектов. Члены калужской делегации побывают на различных деловых площадках форума.

Напомним, основной организатор «Транспортной недели» — Министерство транспорта Российской Федерации. В числе делегатов — представители федеральной и региональной власти, транспортных ведомств, делового и банковского сообщества, руководители и специалисты профильных российских и зарубежных компаний, ученые, эксперты отрасли, журналисты.

Выставка и форум «Транспортная неделя-2018» начали свою работу 20 ноября. Суммарное количество участников форума превышает 12 тыс. человек.