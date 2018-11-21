Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России

Москва, 21 ноября 2018, 13:49 — REGNUM Владеющая сетью гипермаркетов Castorama британская компания-ритейлер Kingfisher приняла решение уйти с ряда рынков, в том числе России, сообщила 21 ноября пресс-служба компании.
Отмечается, что компания сохраняет приверженность плану и созданию сильного долгосрочного бизнеса.
«В рамках этого обязательства мы приняли решение покинуть Россию, Испанию и Португалию», — говорится в сообщении.
В пресс-релизе Kingfisher сообщается, что в РФ у компании 20 магазинов Castorama, в Испании и Португалии — 28 и 3 магазина Brico Depot соответственно.
Напомним, ранее о своем решении покинуть рынок России заявили владельцы онлайн-магазинов одежды и обуви Quelle и Otto.
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