Бюджет Москвы в 2017 году превысил 2 трлн рублей

Москва, , 13:34 — REGNUM В 2017 году общий объём доходов бюджета города Москвы составил 2 трлн 97 млрд рублей, что на 13,2% выше поступлений 2016 года. Об этом заявила руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Соответствующий законопроект «Об исполнении бюджета города Москвы за 2017 год» был принят депутатами Мосгордумы в первом чтении. Зяббарова сообщила, что расходы бюджета за отчётный период составили 2 трлн 95 млрд рублей, а профицит бюджета образовался в размере 1,8 млрд рублей. Таким образом, план по доходам выполнен на 103%.

«В общей сумме поступлений доля налоговых платежей составила 85,6%, неналоговых доходов — 12,1%, безвозмездных поступлений — 2,3%. Налоговые доходы составили 1 трлн 795 млрд рублей, что на 14,6% больше показателей 2016 года», — подчеркнула Зяббарова.

Она также отметила, что 2017 году был зафиксирован рост поступлений по всем налоговым источникам, кроме акцизов. Рост налоговых поступлений с учётом инфляции составил почти 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосгордума во втором и окончательном чтении приняла проект бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Всего к рассмотрению бюджета поступило 19 поправок, из них девять от редактора и 10 от депутатов.

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