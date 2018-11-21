Мосгордума приняла бюджет столицы на 2019-2021 годы

Москва, , 13:31 — REGNUM Доходы бюджета Москвы в 2019 году составят 2 трлн 326 млрд 633,5 млн рублей. Соответствующий проект бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов во втором окончательном чтении был принят депутатами Мосгордумы на заседании 21 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, доходы столицы в 2020 году составят 2 трлн 446 млрд 799,1 млн рублей, в 2021 году — 2 трлн 586 млрд 53,0 млн рублей.

«Объём налоговых доходов бюджета города Москвы на 2019 год прогнозируется в сумме 2 трлн 97 млрд 981,0 млн рублей, в 2020 году — 2 трлн 217 млрд 351,6 млн рублей, в 2021 году — 2 трлн 357 млрд 935,8 млн рублей», — добавила руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

Расходы бюджета в 2019 году прогнозируются в объёме 2 трлн 602 млрд 642,6 млн рулей, в 2020 году — 2 трлн 686 млрд 477,6 млн рублей, в 2021 г. — 2 трлн 765 млрд 909,2 млн рублей. Дефицит бюджета в 2019 году составит 276 млрд 9 млн 117,9 тыс. рублей, в 2020 году — 239 млрд 678 млн 517,5 тыс. рублей, в 2021 году — 179 млрд 856 млн 214,3 тыс. рублей.

Всего к рассмотрению бюджета Москвы на 2019 и плановый период 2020—2021 годов поступило 19 поправок, из них девять от редактора и 10 — от депутатов и политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете столицы на 2019−2021 годы были сокращены расходы на многие городские программы, в частности, на образование, экологию и здравоохранение.

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