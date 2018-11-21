Госдума приняла закон о сроках деятельности Фонда ЖКХ

Москва, , 13:27 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий работу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Срок деятельности государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» продлевается до 1 января 2026 года. Ранее планировалось, что фонд прекратит работу в 2019 году.

Работа фонда показала эффективность такого механизма финансирования капремонта и переселения граждан из непригодных для проживания помещений, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что за 2008−2018 годы новое жилье получили 1,02 млн человек, ликвидировано 15,85 млн квадратных метров аварийного жилья.

«Мы должны принимать системные решения, которые позволят обеспечить реализацию «майского указа» президента России, — подчеркнул Володин.

Законом уточняется и понятие аварийного жилья. К аварийному жилищному фонду будут относиться жилые помещения в многоквартирных домах, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Сейчас таковым считает жилье, признанное аварийным до 1 января 2012 года.

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Увеличивается срок действия обязательства субъекта РФ по переселению граждан из всего аварийного жилищного фонда, которое является условием предоставления субъекту РФ финансовой поддержки Фонда, — до 1 сентября 2025 г. При этом заявки на предоставление такой поддержки могут направляться в срок с 1 января 2019 г. до 1 июля 2025 г.

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