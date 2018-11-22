Битва за гегемонию: Трамп наступает на Китай

Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Поставившему своей целью «новое величие Америки» Дональду Трампу теперь, после не самого лучшего для него результата выборов в Конгресс, придется торопиться. Как развиваются события на главном для Трампа внешнеполитическом фронте — подавлении китайского конкурента — рассуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Подкрепляя перед населением США тезис о верности выбранного курса, Трамп взялся запугивать американцев китайской агрессивностью. В качестве пугала был выбран китайский документ «Стратегия 2025», где черным по белому указана возможность для Китая воплотить глобальные притязания на мировое лидерство. Но, утверждает Трамп, «поскольку у Америки есть я», китайским мечтам не суждено сбыться, а наглым притязаниям на место мирового лидера придется так и остаться фантазиями.

Торговая война, по мысли Трампа, вот уже скоро должна принести 11,7 трлн долларов в американскую казну, а Китай, лишившись этих денег, станет поскромнее в своих мечтах. Пусть даже американский президент примерно в два раза передернул ожидания от экономического эффекта торгового конфликта, всё равно, настрой его крайне серьезен, и Китай могут ожидать весьма непростые времена.

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