Российские онлайн-кинотеатры согласились делиться статистикой

Москва, , 13:08 — REGNUM Российские онлайн-сервисы по просмотру кинофильмов Ivi, Megogo и Okko согласились предоставлять статистику с помощью программы аналитической компании Nielsen. Об этом пишут 21 ноября «Ведомости».

По сведениям источников издания, продюсеры и прокатчики в настоящее время подозревают онлайн-кинотеатры в утаивании части данных по просмотрам и покупке контента. Сообщается, что 16 ноября совещание по этому вопросу с медиакомпаниями и онлайн-сервисами провел замминистра Минсвязи РФ Алексей Волин.

Отмечается, что стороны договорились, что к началу 2019 года онлайн-кинотеатры начнут предоставлять компании Nielsen первые данные по просмотрам.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года стало известно, что число просмотров в онлайн-кинотеатре Okko за год выросло на 133%, а число просмотров российских картин увеличилось на 63%. За первое полугодие 2017 года доходы компании составили 563 млн рублей, в то время как за весь 2016 год ей удалось собрать 775 млн рублей.

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