Названы регионы — претенденты на грант в 20 млрд рублей

Москва, , 13:01 — REGNUM В Госдуме назвали регионы, продемонстрировавшие лучшие результаты по собираемости налогов, он смогут рассчитывать на дополнительное финансирование в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Так, определены 40 регионов, которые смогут получить дополнительные средства в виде гранта в свои бюджеты по итогам сбора налогов в бюджеты. Это Белгородская область, Камчатский край, Сахалинская область, город Москва, Ленинградская область, Московская область, Ямало-ненецкий автономный округ, город Севастополь, Воронежская область, Татария, Адыгея, Амурская область, Дагестан, Чечня, Рязанская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Иркутская область Курская область тульская область, Ростовская область, Крым, Ульяновская область, Магаданская область, Вологодская область, Приморский край, Новосибирская область, Владимирская область, Калининградская область, Липецкая область, Саратовская область, Калужская область, Пензенская область, Самарская область, Башкирия, Чувашия, Ингушетия, Нижегородская область, Тверская область.

«Я назвал все 40 регионов в том порядке как они выстроились, остальным есть куда стремиться», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе заседания.

Правительство в 2018—2020 годах продолжит политику финансовой помощи регионам и запустит грантовую поддержку в размере 20 млрд рублей для некоторых из субъектов РФ, заявил ранее вице-премьер Дмитрий Козак.

На грант могут претендовать регионы, отвечающие наиболее важному критерию — наращивание собственного налогового потенциала, увеличение собственных доходов в консолидированный бюджет субъекта РФ.

Вместе с тем, по словам Макарова, распределение 20 млрд станет предметом обсуждения Трехсторонней комиссии.