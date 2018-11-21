В Ингушетии готовятся к открытию зимнего сезона на курорте «Армхи»

Магас, , 12:58 — REGNUM Открытие зимнего сезона на курорте «Армхи» состоится в декабре 2018 года. В преддверии этого события на курорте активными темпами проводятся мероприятия по обеспечению безопасности территории.

Ведутся работы по очистке горнолыжной трассы и ее выравниванию, а также по ремонту защитных ограждений. Об этом 20 ноября во время визита в Ингушетию главы МЧС России Евгения Зиничева и полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова доложил и. о. председателя комитета по туризму Ингушетии Руслан Батаев.

По его словам, власти региона заняты привлечением все большего числа туристов в республику. Только на 1 октября 2018 года Ингушетию посетило около 117 тыс. человек, в том числе российские туристы и гости из Израиля, Германии, США, Китая и других стран. И один из самых главных вопросов при подготовке к приему туристов — это обеспечение их безопасности, отметил глава ведомства.

Читайте также: Интерес туристов к Ингушетии в 2018 году вырос вдвое

Напомним, курорты «Армхи» и «Цори» являются объектами Северо-Кавказского туристического кластера. Их строительство началось в 2012 году. В декабре 2011 года Минэкономразвития России и Ингушетии подписали соглашение о создании на территории Джейрахского и Сунженского районов республики особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. На реализацию проекта туркомплекса «Армхи» для размещения 28−30 тыс. туристов было решено направить 27 млрд рублей. Открытие первой горнолыжной трассы на территории строящегося курорта состоялось в марте 2013 года.

Читайте также: В Ингушетии торжественно открыта первая горнолыжная трасса «Армхи»