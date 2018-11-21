Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Москва, , 12:57 — REGNUM Поправки федерального бюджета на 2018 год и перераспределение средств по приоритетным направлениям Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Поправки госсметы на текущий, 2018 год, стали необходимыми в связи с увеличением нефтегазовых доходов. Так, цена на нефть по итогам года оказалась выше, чем правительство предполагало ранее. За счет этого доходы госсметы увеличатся — в конце 2018 года правительство планирует получить 18,948 трлн рублей поступлений, что на 1,875 трлн рублей больше, чем предполагалось ранее.

Основной объем дополнительных средств уйдет в резерв — правительство предлагает пополнить с их помощью Фонд национального благосостояния. Как отмечал ранее первый вице-премьер РФ и глава Минфина Антон Силуанов, такие действия необходимы для того, чтобы создать в стране подушку безопасности.

Однако сравнительно небольшое увеличение расходов все же планируется — правительство и депутаты смогли перераспределить дополнительные 217,7 млрд рублей по приоритетным направлениям. Таким образом, общий объем расходов вырастет до 16,809 трлн рублей, что позволит обеспечить профицит федерального бюджета в размере 2,139 трлн рублей. Это в четыре раза выше, чем правительство предполагало ранее.

Основные допрасходы будут связаны с финансирование агропромышленного комплекса, промышленности и поддержкой регионов. На село теперь уйдут дополнительный 1 млрд рублей, которые будут направлены на решение основных социальных вопросов. Кроме того, дополнительные 6,2 млрд рублей будут направлены на создание и модернизацию сельхоз объектов.

Регионы смогут получить дополнительные 97 млрд рублей, которые уйдут на выравнивание сбалансированности их бюджетов. Такое увеличение финансирования необходимо, чтобы компенсировать выпадающих доходы региональных бюджетов в связи с отменой налога на движимое имущество.

Кроме того, ко второму чтению депутаты также выделили средства на отдельные инфраструктурные объекты. В частности, выставочный комплекс «Казань Экспо» получит 9,51 млрд рублей на проведение мирового чемпионата Worldskills, а акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр им М.В.Хруничева» — 4,91 млрд рублей в качестве компенсации затрат на операционную деятельность.