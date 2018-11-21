Казахстан выступил против антидемпинговой пошлины в ЕАЭС на гербициды из ЕС

Москва, , 13:01 — REGNUM На заседании Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) министерство сельского хозяйства Казахстана выступило против введения антидемпинговой пошлины на гербициды, импортируемые из стран Евросоюза. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России.

По завершении заседания заместитель председателя правительства Казахстана, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев обсудил вопросы сотрудничества с главой российского минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета по агропромышленной политике ЕАЭС приняли решение разработать новую методологию для прогнозирования производства в сельском хозяйстве.

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