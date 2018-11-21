За пределами жизни. Реальная доля бедных выше, чем получилось у РАНХиГС

Москва, , 12:50 — REGNUM Целью исследования РАНХиГС было определение доли граждан России, живущих в бедности, — в нем смешаны группы населения со средним доходом и богатые, считает директор исследовательской компании MAR CONSULT Дмитрий Шиманов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), 22% населения живут в бедности и могут позволить себе минимальный набор самых простых продуктов.

«На мой взгляд, проведённое исследование искусственно увеличивает долю состоятельных граждан, доводя её до 28%, лишь на той основе, что человек может купить себе товар длительного пользования (холодильник) и не опасается понижения доходов. Это определение подходит для людей со средним уровнем дохода (не путать со средним классом).

Шкала, применённая научными сотрудниками РАНХиГС, является стандартной для такого рода исследований и в ней есть более подробные характеристики для среднего класса и богатых людей. Можно сказать что цель исследования заключалась в том, чтобы определить долю людей, живущих в бедности, а обычные люди были смешаны со средним классом и богатыми».

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Что касается доли бедных, то данные РАНХиГС в 22% населения (32 млн человек) соответствуют действительности, считает генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Роман Макаров.

«Поскольку микрофинансовые организации обязаны спрашивать обращающихся к ним граждан об их материальном положении, мы имеем собственную оценку, близкую к данным Росстата: в Российской Федерации 17−18 млн человек имеют низкие доходы. Примерно такое же количество граждан не получают официальных заработных плат.

Экономическая активность обеих категорий граждан России минимальна: доходы и неофициальное трудоустройство не позволяют им совершать крупные покупки, в то же время кредитная политика многих финансовых организаций исключает возможность их кредитования. Таким образом, получается, каждый четвертый гражданин России находится за пределами экономической жизни страны».

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