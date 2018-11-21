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В Симферополе готовятся обсудить городской бюджет

Экономика

Публичные слушания состоятся в начале декабря

Симферополь, 21 ноября 2018, 12:47 — REGNUM  Симферопольский горсовет проведёт публичные слушания по проекту трёхлетнего бюджета. Об этом 21 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«Публичные слушания по проекту трёхлетнего бюджета, который был представлен 15 ноября, пройдут пятого декабря в большом зале администрации города. Заявки на участие принимаются до второго декабря», — уточнили в горсовете.

Напомним, в 2017 году власти города приняли бюджет с объёмом доходов более 10,2 миллиарда рублей, бюджет на 2019 и 2020 годы планировался бездефицитным с доходами в 8,9 и 8,9 миллиардов рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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