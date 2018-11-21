В октябре розничная продажа спиртного в РФ выросла на 6,5%

Москва, , 12:46 — REGNUM Объем розничной продажи алкоголя в октябре в России составил 16,9 млн декалитров, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

За десять месяцев года в розницу продано 166,7 млн декалитров, исключая пиво, сидр и медовуху. По сравнению с периодом 2017 года с января по октябрь, спрос вырос на 9,7%.

Так, водки за десять месяцев продано 58,4 млн декалитров (+7,8%), коньяка — 8,8 млн декалитров (+12,8%), шампанских и игристых вин — 10,5 млн декалитров (+3,2%), тихих вин — 40,8 млн декалитров (+6,8%). Розничная продажа слабоалкогольных напитков, спирта в которых не менее 9%, увеличилась на 12,8% — до 3,8 млн декалитров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон об уточнении административного наказания за производство и оборот алкоголя в полимерной таре объемом более 1,5 литров. К правонарушению отнесли также производство, закупку, поставку, хранение и перевозку такой продукции. Наказание для должностных лиц составит от 100 до 200 тыс. рублей штрафа, для юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

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