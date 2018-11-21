Эксперты оценили объём рынка интернет-коммерции в России

Москва, , 12:45 — REGNUM На сегодняшний день объём рынка электронной коммерции в России составляет 2 трлн рублей, объём рынка маркетинга и рекламы — 250 млрд рублей. 1,8 трлн рублей приходится на рынок инфраструктуры и связи, а объём рынка цифрового контента превышает 75 млрд рублей. Такие цифры на открытии Российской интернет-недели привёл директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

По его словам, в 2018 году отмечается значительный рост вклада цифровой экономики и связанных рынков в ВВП страны — сегодня этот показатель равен 5,1%, рост составил 11% по сравнению с показателями 2017 года.

Добавим, что согласно исследованию «Экономика совместного потребления (ЭСП) в России 2018: модели, отрасли, тренды», проведённому РАЭК и ТИАР-Центра, по итогам 2018 года совокупный объём основных отраслей ЭСП вырастет на 30% по сравнению с 2017 годом и достигнет 511 млрд рублей.