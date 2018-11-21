Как за три месяца выросли цены на бензин в Чувашии: данные статистики

Чебоксары, , 12:40 — REGNUM Чувашия в октябре в сравнении с регионами Поволжья цена находилась в середнячках по уровню цен на бензин и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленным данным, бензин марки АИ-92 в Чувашии в среднем в октябре стоил 40,85 рублей за один литр — это на 4 копейки дороже, чем было в сентябре и на шесть копеек выше, чем было в августе. Отметим, что в октябре в Поволжье самый дорогой бензин был в Кировской области (41,85 рублей), самый дешёвый — в Мордовии (40,47 рублей). Чувашия была на восьмом месте по дороговизне бензина марки АИ-92.

Стоимость одного литра бензина АИ-95 в Чувашии по итогам октября в среднем составила 44,06 рублей (в сентябре — 43,99 рублей, в августе — 43,93 рубля). Самое дорогое топливо данной марки в октябре было зафиксировано в Кировской области (45,6 рублей), минимальная цена сложилась в Татарии (43,18 рублей). Чувашия занимает среди регионов девятое место по дороговизне АИ-95.

Более всего в Чувашии подорожал бензин марки АИ-98: в октябре в среднем за литр платили 49,8 рублей, в сентябре и августе — 49,74 рубля. Что регионов Поволжья, то за литр АИ-98 больше всех отдавали автомобилисты Удмуртии (51 рубль), минимальная цена отмечена в Мордовии (47,14 рубля). Чувашия — на шестом месте по дороговизне данного вида автомобильного бензина.

Дизельное топливо в Чувашии в октябре в среднем продавалось за 44,69 рублей, в сентябре — за 44,57 рублей, в августе средняя цена составляла 44,4 рубля. В Поволжье дизтопливо дороже всех в октябре 2018 года обходилось жителям Кировской области (46,04 рубля), дешевле всего оно было в Ульяновской области (43,1 рубля).

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