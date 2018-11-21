В ЕАЭС создадут методологию для прогнозирования в сельском хозяйстве

Москва, , 12:40 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приступила к разработке новой методологии для прогнозирования производства в сельском хозяйстве, сообщили 21 ноября в пресс-службе посольства Казахстана в России.

Инициатива была выдвинута казахстанской стороной. Данный вопрос обсуждался в ходе заседания совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве.

В ходе заседания было принято решение о том, что логистические цифровые платформы для отслеживания товаров не будут создаваться на базе Единой информационной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года Казахстан экспортировал 3,871 млн тонн зерна, что на 60,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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