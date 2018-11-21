Онлайн-компании предложили упростить экспорт российских товаров за рубеж

Москва, , 12:37 — REGNUM Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с компаниями Ozon, eBay, Farfetch и DHL работают над законопроектом об упрощении экспорта из России. Об этом пишет 21 ноября «Коммерсантъ».

"Мы принимаем активное участие по разработке законопроекта, позволяющего упростить процедуру экспорта товаров из России», — цитирует газета слова операционного директора Farfetch в России и СНГ Вахтанга Акиртавы.

По его словам, усовершенствование экспортного законодательства РФ поможет компании продавать товары российских производителей в 190 странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Минэкономразвития РФ уведомило, что внешнеторговый оборот России за январь-сентябрь 2018 года вырос на 20,1% и составил $500,9 млрд.

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