В Ярославле перебои с работой газомоторного общественного транспорта

Ярославль, , 12:23 — REGNUM В Ярославле перестала работать единственная в городе газовая заправка, и пассажирские перевозчики ездят заправляться в соседний район. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили перевозчики.

С 17 ноября единственная в Ярославле газовая заправка, которая принадлежит ООО «Газпром газомоторное топливо», перестала работать.

В Ярославле ее услугами пользовалось около 80 автобусов, которые принадлежат частным перевозчикам. Они осуществляют пассажирские перевозки по Ярославлю и до Тутаева. Например, автобусы на газе ездят в Ярославле по маршрутам №№ 85, 87, 97, 38.

На заправке сказали, что сломался компрессор, а привезти его можно только из Аргентины. Дата возобновления работы неизвестна. Водители стали ездить на частную заправку в Ярославский район, где из-за наплыва автомашин образовались гигантские очереди.

По словам перевозчиков, чтобы заправить машину, надо отстоять в очереди 5 часов. Очередь достигает размеров в километр.

«Мы уже не до конца выполняем расписание, в связи с тем, что не на чем работать. Пока поедешь, пока заправишься. Также сокращаем расписание пригородного маршрута. В «пики» людей вывозим, а потом едем на заправку, чтобы не было дискомфорта для пассажиров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Альянсавто» Валерий Семыкин.

В Ярославской области всего три газовые заправки. В Ярославском районе работает лишь один раздаточный шланг, и работники автозаправки стали беречь компрессоры, загружая их не на полную мощность. В результате время заправки увеличилось вдвое. Ярославцы склоняются к варианту ездить на заправку в Рыбинск.

«У меня информация такая, что запчастей на складах нет. Вариант один — только взять с какой-то заправки, которая простаивает где-то в России, по распоряжению большого начальства компрессоры и поставить их Ярославле», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Альянсавто» Валерий Семыкин.

Ярославские перевозчики написали обращение к губернатору Ярославской области и и.о. мэра Ярославля, но ответа пока не получили.