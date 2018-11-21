В Павлодарской области переселенцам предоставят земельные участки

Астана, , 12:20 — REGNUM Акимат (администрация) Павлодарской области готова предоставить земельные участки всем переселенцам из южных регионов Казахстана, сообщает 21 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на главу региона Булата Бакауова.

По его словам, большой концентрации переселенцев в регионе нет. Жители южных регионов переезжают и работают в разных сферах. Власти региона поддерживают такие семьи покупкой жилья и снабжением угля.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2018 года среди городов и регионов Казахстана наибольший миграционный прирост отмечается в Чимкенте. За девять месяцев в город переехали 67 429 человек.

Читайте также: Минсельхоз Казахстана прокомментировал мораторий на продажу сельхозземель