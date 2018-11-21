Президент Узбекистана поручил расширить геологоразведку нефти и газа

Ташкент, , 11:54 — REGNUM Если не принять конкретных мер по увеличению запасов углеводородов, в ближайшие 10−15 лет, то имеющиеся запасы в Узбекистане сократятся вдвое. Об этом было заявлено на совещании с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного обсуждению состояния дел в нефтегазовой промышленности и вопросам дальнейшего развития отрасли

В связи с этим президент поручил руководству НХК «Узбекнефтегаз» расширить масштаб геологоразведочных работ и увеличить объемы добычи, модернизировать действующие и открыть новые месторождения, глубоко перерабатывать нефтегазовое сырье, расширить привлечение инвестиций.

В ходе совещания было отмечено, что на сегодня в нефтегазовой отрасли глубоко перерабатывается для получения продукции с высокой добавленной стоимостью лишь 2% природного газа.

«Вместе с этим, имеются все возможности для увеличения этого показателя в 7 раз в течение следующих 10 лет», было отмечено на мероприятии.

В частности, имеются возможности производства новых видов продукции — полистирола, ПЭТ (полиэтилентерефталата) и синтетического каучука на основе ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилол) и технологии получения олефинов из метанола, а также наращивания производство полиэтилена и полипропилена. На реализацию этих проектов необходимо привлечь около 9 миллиардов долларов.

«Для этого будет разработана стратегия реализации проектов с привлечением прямых инвестиций крупных компаний стран Европы, Японии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, обладающих большим опытом в нефтегазовой отрасли», говорилось в ходе совещания.

Как ИА REGNUM сообщало ранее меморандум о финансировании инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли в Узбекистане на сумму 1,25 млрд. фунтов стерлингов подписан между узбекским Фондом реконструкции и развития, АО «Узбекнефтегаз» и Британским агентством экспортного финансирования (UKEF).