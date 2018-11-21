Миллионы рублей в Орле тратятся нецелевым образом – депутат

Орел, , 11:53 — REGNUM Администрация Орла провела ремонт ряда автодорог, которые должны находиться на гарантии у подрядчиков, за свой счет. Об этом ИА REGNUM сообщил депутат Орловского горсовета Евгений Косогов 21 ноября. Депутат записал видеообращение на имя прокурора Орловской области с просьбой разобраться в нецелевых тратах бюджета, которые, по подсчетам Косогова, исчисляются миллионами рублей: он приводит конкретные примеры, где дороги ремонтировались не за счет подрядчиков, а за счет бюджетных средств.

«От лица всех жителей Орла мы убедительно просим вас запросить в УКХ г. Орла перечень гарантийных дорог с 2016 года, а также запросить с 2017 по 2018 года акты выполненных работ, где прописаны конкретные улицы и участки дорог, где производился ямочный ремонт, а также ремонт люков за счет бюджета г. Орла. И, сопоставив данные документы, вы поймете, что за данный период были потрачены миллионы рублей не целевым образом, так как весь гарантийный срок дороги должны содержаться за счёт подрядной организации производившей ремонт, а не за счёт бюджета г. Орла», — говорится в обращении.

«Необходимо подчеркнуть, что вышеперечисленные дороги, которые были отремонтированы в 2016 году многими подрядными организациями, не содержатся по гарантии, а это говорит о том, что наши нерадивые чиновники могут снова в 2019 г. и в 2020 г. выделить денежные средства на проведение ямочного ремонта на гарантийных дорогах», — продолжает депутат.

В своем обращении Косогов просит принять меры прокурорского реагирования в отношении конкретных чиновников вплоть до возбуждения уголовного дела.

Отметим, что муниципальный долг Орла на начало 2018 года составил 2,185 млрд рублей и достиг 99,3% от налоговых и неналоговых доходов первоначально утвержденного бюджета на 2018 год. На сентябрь 2018 года, с учетом имеющейся кредиторской задолженности недостаток средств в бюджете составлял около 1,9 млрд рублей. Финансовые сложности в областном центре поставили под вопрос начало учебного года — в мае счета школ и детских садов оказались заблокированными. С большими долгами остаются муниципальные предприятия города, перед началом отопительного сезона стало известно, что долг администрации Орла перед «Квадрой» составляет около 50 млн рублей.

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