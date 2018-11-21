В Узбекистане в нефтегазовой сфере будут реализованы проекты на $36,5 млрд

Ташкент, , 11:48 — REGNUM В Узбекистане в нефтегазовой сфере до 2030 года намечено реализовать 30 инвестиционных проектов на сумму 36,5 миллиарда долларов по геологоразведочным работам, добыче и глубокой переработке углеводородов, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Пресс-служба отмечает, что за последние два года в результате принятых в отрасли мер объемы добычи газа увеличились на 10 процентов, поставки населению природного газа увеличились на 15 процентов, сжиженного газа — в 1,6 раза.

«За этот период на нефтеперерабатывающих заводах произведено дополнительно 204 тысячи тонны нефтяной продукции, полностью удовлетворяется потребность внутреннего рынка в бензине и дизельном топливе», говорится в сообщении.

Отмечается, что только в текущем году в Шуртанском и Устюртском газохимических комплексах произведено полиэтилена и полипропилена, добавленная стоимость которых в 4 раза выше стоимости газа, почти на 700 миллионов долларов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, доказанные запасы нефти в Узбекистане по итогам 2015 года составили 100 млн тонн, запасы природного газа — 1,1 трлн кубометров.

Суммарный прирост добычи природного газа в Узбекистане в 2017—2021 годах должен составить 53,5 миллиарда кубометров, 1,1 миллиона тонн газового конденсата и нефти — 1,9 миллиона тонн нефти.