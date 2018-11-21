За счёт средств фонда промышленности Чувашии поддержаны три проекта

Чебоксары, , 11:48 — REGNUM Региональный фонд промышленности и инвестиционной деятельности (ФРП) в Чувашии одобрил займы на инвестиционные проекты двух предприятий. Кроме того, за счёт средств фонда в текущем году финансируется строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры тепличного комплекса «Новочебоксарский». Об этом ИА REGNUM сообщили в минэкономразвития Чувашии.

В министерстве отмечают, что в 2018 году в регионе заработал фонд промышленности и инвестиционной деятельности. Первым займ получило ЗАО «ЧП «Сеспель». Согласно информации о проекте, опубликованной на сайте фонда промышленности, проект предусматривает разработку, внедрение в производство и изготовление танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов. Объём инвестиций оценивается в 440 млн рублей, выделен займ в размере 100 млн рублей.

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Также одобрен займ ПАО «Химпром» под модернизацию производства кремнийорганического комплекса. Ранее сообщалось, что сумма займа может составить 300 млн рублей.

«Кроме того, за счет средств фонда в текущем году финансируется строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры тепличного комплекса «Новочебоксарский» ООО ТК «Новочебоксарский». Проект строительства тепличного комплекса признан приоритетным проектом Чувашии и сопровождается по принципу «одного окна», — говорят в министерстве экономики.

Региональные власти отмечают, что в рамках реализации проекта в республике будет создан крупный инновационный агропромышленный комплекс площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта. Общий объём инвестиций оценивается в 6,5 млрд рублей. о расчётам инвестора, за два года реализация инвестиционного проекта позволит создать более 500 новых рабочих мест, в 2018 году планируется набрать порядка 250 человек.

«Цель всего проекта — к 2021 году обеспечить население Чувашской Республики и других регионов России экологически чистой овощной продукцией защищенного грунта (томат и огурцы) в объеме не менее 19 207 тонн в год, в том числе первой очереди проекта — 11 647 тонн в год. Проект направлен на увеличение производства экологически чистой овощной продукции во внесезонный период. Реализация проекта на территории республики послужит снижению зависимости от завоза овощных культур из-за пределов России», — говорится, в частности, в описании проекта.

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Ранее власти отмечали, что региональный ФРП воздан для содействие в реализации промышленной и инвестиционной политики в Чувашии. Основные направления деятельности — предоставление займов, прочих видов кредита и финансовых услуг, создание и использование баз данных и информационных ресурсов, деятельность в качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика, исследование конъюнктуры рынка, организация конференций и выставок.

Отметим, займы по программе «Инвестиционная деятельность» предоставляются на реализацию проектов, предусматривающих внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств в рамках отраслевых направлений экономической деятельности. Сумма займа — от 50 до 300 млн рублей, они предоставляется на срок до пяти лет.

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