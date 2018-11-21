Среда, 21 Ноября 2018 года
12:27:01 МСК

Вкладчики закрытого в Казахстане Delta Bank не приходят за своими деньгами

Экономика

Вкладчикам выплачено 43% от общей суммы обязательств

Астана, 21 ноября 2018, 11:53 — REGNUM  Объем обязательств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) перед вкладчиками Delta Bank составляет 89,4 млн тенге ($244 тыс.), сообщает 21 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на Национальный банк республики.

Финансовый регулятор сообщает, что вкладчики не обратились за получением возмещения. В настоящее время вкладчикам выплачено 68,6 млн тенге ($187 тыс.) или 43% от общей суммы обязательств, которая составляет 158 млн тенге ($431 тыс.).

КФГД продлил соглашение с АО «Банк ЦентрКредит», который выплачивает возмещения, до 19 мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2017 года Национальный банк Казахстана лишил Delta Bank лицензии на проведение банковских и иных операций. Депозиты физических лиц выплачивает банк-агент АО «Банк ЦентрКредит».

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Казахстана лишил «Delta Bank» лицензии за нарушения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить