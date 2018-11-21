Вкладчики закрытого в Казахстане Delta Bank не приходят за своими деньгами

Астана, , 11:53 — REGNUM Объем обязательств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) перед вкладчиками Delta Bank составляет 89,4 млн тенге ($244 тыс.), сообщает 21 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на Национальный банк республики.

Финансовый регулятор сообщает, что вкладчики не обратились за получением возмещения. В настоящее время вкладчикам выплачено 68,6 млн тенге ($187 тыс.) или 43% от общей суммы обязательств, которая составляет 158 млн тенге ($431 тыс.).

КФГД продлил соглашение с АО «Банк ЦентрКредит», который выплачивает возмещения, до 19 мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2017 года Национальный банк Казахстана лишил Delta Bank лицензии на проведение банковских и иных операций. Депозиты физических лиц выплачивает банк-агент АО «Банк ЦентрКредит».

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