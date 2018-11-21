Южный хаб вместо Сочи предлагают разместить в ростовском «Платове»

Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM Холдинг «Аэропорты регионов», входящий в группу компаний «Ренова» (владелец ростовского аэропорта «Платов»), предлагает «Аэрофлоту» построить хаб в Ростове-на-Дону. Ранее в качестве места размещения рассматривался город-курорт Сочи.

По словам генерального директора компании «Аэропорты регионов» Евгения Чудновского, в воздушной гавани инфраструктура лучше.

«Мы считаем, что борьба между Сочи и Ростовом еще не закончена, мы еще поборемся. Это же стратегия, а стратегии можно менять. Мы его [аэропорт «Платов»] делали под трансфер, там всё сделано для того, чтобы быстро пересаживать пассажира с одного рейса на другой», — цитирует топ-менеджера «Интерфакс».

Кроме того, Донской регион лучше и по метеоусловиям.

ИА REGNUM напоминает, что новый аэропорт «Платов» начал работу в штатном режиме 7 декабря 2017 года. Инвестиционный проект «Строительство аэропортового комплекса «Платов» стоимостью более 47 млрд рублей был реализован за счёт федерального бюджета (18 млрд рублей), областного бюджета (10 млрд рублей) и внебюджетных источников (19 млрд рублей).

Планировалось, что ростовский аэропорт будет обслуживать не только базовый пассажиропоток Ростовской области и Южного федерального округа, но и возьмёт на себя часть трафика московских аэропортов.