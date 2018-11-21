Мигранты как инвестпроект: Додон рассказал об экономике республики

Москва, , 11:37 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон отметил значение мигрантов, находящихся в России, для экономики республики, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

«Более полумиллиона наших граждан временно или постоянно находятся на территории РФ. Для нас это очень важно и с точки зрения того, что это определяет связи между нашими странами, конечно, они вносят огромный вклад в экономику республики Молдавии своими влияниям, которые они перечисляют домой. Каждый год более 1 млрд долларов наши сограждане, кто работает в России перечисляет домой. Более 1 млрд долларов — это в пять-шесть раз больше, чем все прямые инвестиции в страну», — заявил Додон в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Планируется, что президент Молдавии впервые выступит на пленарном заседании Госдумы.