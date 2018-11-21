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Аукцион невиданной щедрости от СВФУ: 33 млн рублей за аренду компьютеров

Экономика

Дешевле было бы их купить

Аукцион невиданной щедрости от СВФУ: 33 млн рублей за аренду компьютеров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Якутск, 21 ноября 2018, 11:40 — REGNUM  Располагающийся в Якутии Северо-Восточный федеральный университет намерен взять в аренду компьютерное оборудование и готов заплатить за эту услугу почти 33 млн рублей. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За эти деньги университет намерен взять в пользование на три года 360 единиц компьютерной техники, следовательно, средняя цена одного экземпляра оборудования — 91,7 тыс. рублей. Арендовать руководство вуза намерено 100 моноблоков, 50 системных блоков и столько же неттопов, 100 мониторов и 50 ноутбуков. В закупке указано, что предоставляемое в аренду оборудование должно быть новым и обслуживаться в течение всего времени пользования. Вся арендуемая техника — марки Lenovo.

Региональные СМИ указывают на то, что за 33 млн рублей всё оборудование, которое СВФУ намерен взять в аренду, дешевле бы просто купить.

«Сегодня навороченный компьютер (системный блок и монитор) можно купить за 70 тысяч рублей, а здесь получается средняя цена компьютера (системного блока и монитора) почти 200 тысяч рублей. То есть даже покупка получается непомерной дорогой. А тут аренда!» — недоумевает ИА SakhaNews.

Напомним, в СВФУ ждут назначения нового ректора. Действующий руководитель вуза Евгения Михайлова является временно исполняющей обязанности ректора, на её место предполагается назначить уже без приставки «врио» проректора СВФУ Анатолия Николаева.

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Государственные закупки
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