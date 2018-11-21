В Краснодарском крае открыта новая подстанция ФСК ЕЭС «Восточная Промзона»

Краснодар, , 15:00 — REGNUM Федеральная сетевая компания завершила строительство подстанции 220 кВ «Восточная Промзона» в Краснодарском крае, о возведении которой администрация Краснодарского края договорилась с ПАО «ФСК ЕЭС» 2015 году, подписав соответствующее соглашение. Общий объём инвестиций составил 2,7 млрд рублей.

Подстанция расположена на территории Карасунского округа муниципального образования г. Краснодара, является современным объектом открытого типа площадью 5 гектар. Как отмечают энергетики, ввод в эксплуатацию новой подстанции мощностью 560 МВА позволит реализовать проект по строительству одноименного индустриального парка «Восточная Промзона» вблизи Краснодара, повысит надёжность электроснабжения потребителей города, создаст дополнительные инфраструктурные возможности для социально-экономического развития региона с учетом текущих и перспективных потребностей.

Энергообъект удалось построить всего за два года. Для присоединения подстанции к объединённой энергосистеме Юга была разрезана существующая линия 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ — Витаминкомбинат» (1, 2 цепь) и заведена на территорию объекта. Были оборудованы заходы ВЛ по 395 м. Общая протяжённость двух вновь образованных линий 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ — Восточная Промзона» и «Восточная Промзона — Витаминкомбинат» составляет 4,6 и 19,6 км соответственно.

Стоит обратить внимание, что практически все оборудование новой подстанции российского производства, включая автотрансформаторы, элегазовые выключатели, шкафы с микропроцессорными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики. Объект оснащен современными автоматизированными системами управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии.

В ходе церемонии открытия «Восточной промзоны» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондатьев и председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров подписали соглашение о строительстве еще одного питающего центра Краснодара — подстанции 220 киловольт «Новая». В соответствии со схемой и программой развития ЕЭС России в 2018—2024 годах ожидается рост электропотребления в регионе в среднем на 2,4% в год, что почти в два раза выше среднероссийских показателей. Планируемый к возведению энергообъкет будет ориентирован на снабжение западной части города, где активно ведется строительство новых жилых комплексов и объектов социальной инфраструктуры.