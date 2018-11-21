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Закончен навигационный период Чукотки

Экономика

Порт Певек принял завершающие партии топливных грузов и оборудования для ПАТЭС «Академик Ломоносов»

Певек, Чукотский АО, 21 ноября 2018, 11:29 — REGNUM  В порту города Певека завершена разгрузка последнего в этом навигационном периоде судна «Арктика-2», доставившего очередную и заключительную партию строительных материалов для ПАТЭС «Академик Ломоносов».

За весь навигационный период 2018 года в Певек доставлено порядка 25 тысяч тонн строительных материалов и металлоконструкций для обеспечения работ по строительству гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры. Эти материалы позволяют продолжить вести работы в соответствии с календарным графиком и обеспечивают задел до начала навигационного периода 2019 года.

3 ноября была завершена топливная навигация — в сопровождении атомного ледокола «Таймыр» в порт Певек зашел танкер «Андрей Первозванный» доставил заключительную партию дизтоплива объемом 17 тысяч тонн. Всего с учетом этой партии «ЧукотСнаб» доставил в округ 106 тысяч тонн нефтепродуктов. Основная поставка производилась по Севморпути. Порядка 6,5 тыс. тонн из общего объема поступило из Находки — это топливо для самолетов и бензин.

После начала работы ПАТЭС «Академик Ломоносов», запланированного на конец 2019 года объем северного завоза вряд ли станет меньше — власти Чукотки намерены расширять порт Певек, на полуострове идет активная реализация сразу нескольких проектов по добыче полезных ископаемых, которые тоже будут требовать поставок моторного топлива.

regnum author Борис Марцинкевич
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